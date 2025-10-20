黒竜江省国境検査総所の16日の発表によると、中国がロシアに対する査証（ビザ）免除政策施行からちょうど1カ月がたち、その間に黒竜江省から中国に入国したロシア人観光客の数は前年同期比28．4％増の延べ約4万6000人に上り、そのうちビザ免除政策を利用して入国した人が延べ約4万3000人だった。中国新聞網が伝えた。関連の政策に基づき、2025年9月15日から2026年9月14日まで、中国はロシアの一般旅券（普通パスポート）を所持する