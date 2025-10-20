20日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比440ポイント高の2万8950ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万8577.55ポイントに対しては372.45ポイント高。 株探ニュース