20日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比9ポイント高の709ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値709.16ポイントに対しては0.16ポイント安。 株探ニュース