20日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝150円92銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円22銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円94銭前後と61銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース