ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕する。西山貴浩（３８＝福岡）と福留光帆（２１）――。立場は違ってもボートレースを愛するという大きな共通点を持つ２人が「ボートレースの魅力」について語り合った。福留私は小さい頃から、おじいちゃんにボートレース尼崎に連れて行ってもらっていたけど、ボートレースに興味を持ち始めたのはお父さんがお母さんに怒られているのを見てからかな。怒