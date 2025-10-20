６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「ひよりん」こと吉川ひよりが、奈良を訪れた際のショットを公開した。吉川は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５／１０／１７ 奈良ソロ特典会」と書き出すと、「中３の修学旅行振りの奈良観光でしたっ！！特典会も、ひよりんのソロなのに平日なのにっ想像以上の方に来てもらえて、喜んでもらえてる事が伝わってきて奈良をくじで引けて良かったって思い