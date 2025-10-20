20日未明、茨城県稲敷市で住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む80歳の女性と連絡がとれていません。【映像】現場の様子午前2時すぎ、稲敷市江戸崎甲で「建物が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。燃えたのは、木造2階建ての住宅で、消防車など10台ほどが出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、125平方mほど焼ける全焼です。焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つか