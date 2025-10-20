気象庁は、北海道稚内で初雪が観測されたと発表しました。平年より1日遅く、昨シーズンと比べても1日遅い観測です。【画像】北海道・稚内の様子初雪の便りは今シーズン全国で初めてです。北海道の上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込んでいて、このあと20日夜にかけても、山間部を中心に平地でも雪が降り、積もる所もある見込みです。スリップ事故などに注意が必要です。（ANNニュース）