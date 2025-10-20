4中総会が開かれるとみられる会場＝19日、北京（共同）【北京共同】中国共産党の重要会議、第20期中央委員会第4回総会（4中総会）が20日、北京で開幕する。2026〜30年の中期経済目標、第15次5カ年計画を中心に討議する。23日まで4日間の日程。米中貿易摩擦や不動産不況で景気の下振れリスクが高まる中、習近平指導部が安定成長に道筋を付けられるかどうかが焦点だ。世界第2の経済大国の中国は国内総生産（GDP）成長率鈍化のほ