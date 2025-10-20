けさ午前4時20分ごろ消防に通報があった山形市土坂の住宅火災の現場から、1人の遺体と思われるものが見つかったということです。 警察が当初はケガ人はいないとみていましたが、現場を調べる中で見つかったということです。警察と消防が詳細を調べています。