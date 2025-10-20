◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】ロンドン公演は横綱・豊昇龍（立浪）の優勝で幕を閉じた。４勝を挙げた小結・高安（田子ノ浦）が敢闘賞を受賞した。公演５日間を終え「熱量を感じて、注目されているのだと肌で実感した。最後の三番は土俵の近くで、会場のボルテージがＭＡＸになっているのを感じ、また来たいと思うような本当に良い５日間だ