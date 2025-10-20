支持者を前に演説するコロンビアのペトロ大統領＝3日、イバゲ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、コロンビアのペトロ大統領が違法薬物の生産を促していると一方的に批判し、コロンビアへの資金援助を停止すると交流サイト（SNS）で明らかにした。ペトロ氏はX（旧ツイッター）に「私は麻薬密売人ではない」と投稿し、反発した。両国の摩擦が強まりそうだ。ヘグセス米国防長官は19日、中南米やカリブ海を担