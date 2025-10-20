19日、ボリビア・ラパスの投票所で手を振るロドリゴ・パス上院議員（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ボリビアで19日、左派アルセ大統領の任期満了に伴う大統領選の決選投票が実施され、選挙管理当局は暫定結果として、中道「キリスト教民主党」のロドリゴ・パス上院議員（58）が勝利したと発表した。約20年続いた左派政権からの交代が決まり、新政権は対米協調路線へ転換を図る見込みだ。新大統領は11月8日就任予定で、任