20日（月）全国的に冷たい空気で、北海道は初雪や積雪となるでしょう。＜20日（月）の天気＞大陸の高気圧から寒気が吹き出し、日本付近に流れ込んでいます。北海道では前日の夜から朝にかけて、北部を中心に初雪のところがあります。一方、南海上には前線がのびていて、太平洋側で雨が降ったりやんだりしています。日中も北海道の山では積雪となり、日本海側北部やオホーツク海側では平地でも雪の降り積もるところがありそうです。