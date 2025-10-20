物理的なSIMカードを使わないeSIMが登場した。徐々にスマートフォンのSIMカードに別れを告げることになりそうだ。新華社が伝えた。中国電信（チャイナ・テレコム）、中国移動（チャイナ・モバイル）、中国聯通（チャイナ・ユニコム）の3大通信事業者がこのほど、工業・情報化部からeSIMスマートフォン商用試験の認可を正式に取得し、中国全土でeSIMスマートフォンの業務を開始した。eSIMスマートフォン業務とは、従来の物理的なSIM