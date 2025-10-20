静岡県伊東市の市議会議員選挙が10月19日に投開票され、不信任決議案に賛成の意向を示す19人が当選し、田久保市長が失職する公算が大きくなっています。 【動画】田久保市長の失職の公算大 不信任決議案賛成意向の19人が市議選当選 市長支持で当選は新人1人＝静岡・伊東市 ＜伊東市議会の前副議長 青木敬博氏＞ 「今回の結果をみてもほとんど現役が勝っているので田久保市政を終わらせてくれという意味だと思っている」 学歴