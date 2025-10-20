富山市は、住宅街に出没したクマに対し、ハンターに発砲を認める「緊急銃猟」を実施する判断をしたことを受け、１７日、臨時の部局長会議を開き、クマ対策の徹底を確認した。１６日には、同市小杉の住宅街にクマが出没。「生活の場に侵入する恐れが大きい」といった緊急銃猟の条件を満たしたと判断し、市は緊急銃猟の実施を県内で初めて決めた。会議には、藤井裕久市長や各部局長など約３５人が出席。藤井市長は緊急銃猟の判