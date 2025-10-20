埼玉県松伏町の保育園を放火しようとした疑いで、この保育園に勤務する31歳の女が逮捕されました。【映像】保育士の女「人間関係に嫌気」 勤務先を放火未遂か警察などによりますと、18日午後10時半ごろ、松伏町の「ゆたか保育園」で、1階の職員室と2階の図書室の床のカーペットが焼けました。保育園の防犯カメラに不審な人物が映っていましたが、その後の捜査で警察は19日、今成沙弥香容疑者（31）を放火未遂の疑いなどで逮