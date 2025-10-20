◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】ロンドン公演は横綱・豊昇龍（立浪）の優勝で幕を閉じた。４日目まで全勝で優勝争いに加わった幕内・翔猿（追手風）が殊勲賞を受賞した。現地実況ではしこ名から「フライングモンキー」と称され、英でも人気を集めた。「５日間、翔猿らしい相撲を取れたと思う。フライングモンキーも覚えてもらってうれしい。