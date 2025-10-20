東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.67高値8.68安値8.56 8.83ハイブレイク 8.76抵抗2 8.71抵抗1 8.64ピボット 8.59支持1 8.52支持2 8.47ローブレイク シンガポールドル円 終値116.24高値116.27安値115.39 117.42ハイブレイク 116.85抵抗2 116.54抵抗1 115.97ピボット 115.66支持1 115.09支持2 114.78ローブレイ