東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6499高値0.6502安値0.6444 0.6577ハイブレイク 0.6540抵抗2 0.6519抵抗1 0.6482ピボット 0.6461支持1 0.6424支持2 0.6403ローブレイク キーウィドル 終値0.5725高値0.5743安値0.5712 0.5772ハイブレイク 0.5758抵抗2 0.5741抵抗1 0.5727ピボット 0.5710支持1 0.5696