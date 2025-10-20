今回は、義母の意地悪すぎる態度に、絶縁を考えた話を紹介します。せっかく勇気を出して電話したのに…「私は義母との関係が悪く、そのせいで義実家にあまり行けません。幼稚園児の息子は義実家に住む義兄夫婦の子どもたちと仲良しなので、本当はもっと義実家に行きたい気持ちもありますが……。そしてこの前、勇気を出して義母に電話をし『週末、お時間ありますか？』と聞いたのですが、『あなたに会うヒマなんてないわ』と、耳を