・ＮＹダウ４６１９０．６１（＋２３８．３７） 高値４６３２７．０７ 安値４５８６２．３７ ・Ｓ＆Ｐ５００６６６４．０１（＋３４．９４） ・ナスダック総合指数２２６７９．９７（＋１１７．４３） 出所：MINKABU PRESS