[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]次節の結果次第で、2017シーズン以来のJ2降格が確定する。湘南ベルマーレは終了間際に京都サンガF.C.に同点ゴールを食らい、白星を逃した。山口智監督は「勝たないといけない試合で、勝てなかったところがすべて」と振り返った。前半29分に先制し、前半終了間際には京都側にレッドカードが出て、数的優位に立った。後半45分が過ぎた時点で1-0とリードを保ったが、後半アディショナルタ