東根市によりますと、19日の午後10時半過ぎ、山形空港北側付近でクマ1頭が目撃されました。 市は、外出する際は周囲の警戒をした上で、外に出るように呼びかけています。また、クマを目撃した場合は市や警察に通報してください、としています。