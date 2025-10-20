トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領に、ロシアが求める停戦の条件を受け入れるよう促したとイギリスメディアが報じました。【映像】ウクライナ・ドネツク州の様子19日付のフィナンシャル・タイムズは、トランプ大統領が領土の一部割譲を含むロシアの停戦条件の受け入れをゼレンスキー大統領に迫っていたと関係者の話として報じました。また、受け入れに応じなければ「ウクライナを破壊する」とするプーチン氏の