女優の川島海荷（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。夏の風物詩を堪能する様子を披露した。「美味しいかき氷食べに行った日」と書き出した川島。秋ながらかき氷を楽しんだことを報告した。顔より大きなかき氷を前に満面の笑み。「今季初だった！もう時期が終わっちゃいそうだけど…」と夏の終わりに切なさをにじませた。ファンからは「美味しそうすぎる！」「可愛過ぎる」「表情が全てを物語っている」「めちゃ