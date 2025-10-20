NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、10月26日（日）放送予定の第41話「歌麿筆美人大首絵」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHKサブタイトルから察するに、次回はついに”美人画の歌麿”が誕生する模様。一方、城中でもまた新たな展開がありそうです。定信と家斉・治済の関係にも注目。前回の振り返り記事はこちら↓「べらぼう」復活の歌麿！