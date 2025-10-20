フランスのルーブル美術館から宝飾品が盗まれ、1つは損傷した状態で見つかりました。【映像】司法警察と科学捜査班が捜査する様子パリのルーブル美術館で19日朝、フランス王室の宝飾品コレクション9点が盗まれました。少なくとも4人の犯人グループはクレーン車を使って窓を割り侵入しました。7分の犯行で、けが人はいませんでした。その後、現場付近で盗まれた1400個以上の宝石があしらわれた冠が損傷した状態で見つかりまし