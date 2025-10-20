バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方 メガギャラドス」(8,690円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「ポケモンスケールワールド カロス地方 メガギャラドス」(8,690円)「ポケモンスケールワールド」とは“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分