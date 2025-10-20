【カイロ共同】AP通信は19日、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が首都サヌア近郊で国連職員20人を拘束したと伝えた。国連筋の話としている。5人はイエメン人の現地職員で、残りの15人は外国籍の職員だという。国籍は不明。拘束された職員は世界食糧計画（WFP）や国連児童基金（ユニセフ）、国連人道問題調整室（OCHA）などに所属。拘束時に通信機器やパソコンなども押収された。国連は職員の解放を求めている。フーシ派は