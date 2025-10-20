きのう（19日）午後5時ごろ、茨城県稲敷市で軽乗用車同士が正面衝突する事故があり、59歳の男性が死亡しました。きのう午後5時ごろ、稲敷市下馬渡の県道で、軽乗用車同士がぶつかる事故がありました。警察によりますと、片側一車線道路のカーブを曲がろうとしていた軽乗用車が対向車線にはみ出し、対向車線を走ってきた軽乗用車と正面衝突したということです。この事故で、軽乗用車を運転していた神栖市の無職の草野敏明さん（59）