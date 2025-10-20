◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】ロンドン公演は横綱・豊昇龍（立浪）の優勝で幕を閉じた。連日多彩な技で会場を沸かせてきた幕内・宇良（木瀬）は技能賞と、５日間の観客の投票で決まる「観客賞」を受賞。「５日間出し切れて良かった。ロンドンの伝統ある会場で相撲を取れてうれしく思う」と話した。