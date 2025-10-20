イスラエルは、トランプ大統領の和平仲裁案にもかかわらず、ハマスが停戦協定を破ったとして報復攻撃を行った。米国もまた、ハマスによる停戦協定違反を認識している状況の中でイスラエルの部分的な空爆が実施されたと、米メディアは伝えている。停戦案は発効から9日で重大な試練に直面したことになる。一方ハマスは、「イスラエルによる捏造劇にすぎない」として、協定違反を否定した。10月19日、ロイター通信などによると、ベン