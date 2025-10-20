朝ドラ「ばけばけ」（NHK）では、ラフカディオ・ハーンの妻となる小泉セツをモデルに、トキ（〓石あかり）の最初の結婚、銀二郎（寛一郎）との関係が描かれている。歴史家の長谷川洋二さんは「旧士族同士の縁組は、ただセツに貧窮の何たるかを残酷に教えるだけだった」という――。※本稿は、長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）の一部を再編集したものです。ドラマ「ばけばけ」のネタバレが含まれます。写真＝時事通