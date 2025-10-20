PTAの加入者数が激減している。教育ジャーナリストの朝比奈なをさんは「非入会者が増えたのは、学校との距離を遠くしたいと考える保護者が多くなったからではないか。PTAが設立された経緯や目的を鑑みるに、この約70年間で学校と保護者の関係は大きく変化した」という――。※本稿は、朝比奈なを『なぜ教員の質が低下しているのか』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chuanchai※写真はイメージです