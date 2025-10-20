生産量日本一を誇る広島県産の養殖カキの水揚げが20日、解禁された。例年は10月初旬の解禁だが、猛暑による成育遅れや、身を出荷する際に大量に出るカキ殻の排出量抑制のため、解禁日を2年連続で遅らせた。広島湾では午前6時ごろ、「島田水産」の船が出港。クレーンでワイヤを引き揚げると、黒茶色のカキがたくさん姿を現した。作業員が専用ばさみでワイヤを切断すると、ゴロゴロと音を立ててカキが船に転がった。島田泰昌社