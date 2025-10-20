専用ローシートも備えた「Dio110」人気の理由とはホンダは、10月16日に、原付一種の新たな区分基準「新基準原付」に適合したモデル4機種を発表しました。現在、最も受注が多いモデルはどの車両なのでしょうか。ホンダの新基準原付「Dio110 Lite」【画像】超カッコいい！ これが新基準原付「Honda Liteシリーズ」です（13枚）2025年11月より施工される原付一種の排ガス規制の強化（2025年11月以降生産のバイクが規制の対象）