４年ぶり１１度目の春高（全日本高校選手権・２０２６年１月５日〜東京体育館）へ。札幌大谷女子バレー部が貴重な体験をした。１９日、北海道で合宿中の中国・江蘇省女子ジュニアチームと交流を兼ね、自校体育館で練習試合を行った。１７歳で中国代表でセッターを務めるジャン・ズシャンの他、１９０センチ台が６人いる相手と４セット対戦。第１セットは２２―２５と競り合ったが結果は０―４。竹原優里奈主将（３年）は「ブロ