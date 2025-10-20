テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に２０日、元同局社員でコメンテーターの玉川徹氏が２週間ぶりにスタジオ生出演した。夏休み取得中だった玉川氏。番組冒頭で司会の羽鳥アナウンサーが「玉川さん、２週間の夏休み終わりました。復活です。大丈夫？」と語りかけた。すると玉川氏は「わかんない」と首をかしげ苦笑い。これにコメンテーターで俳優の石原良純は「なんか若返ったんじゃないんです