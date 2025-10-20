ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、愛犬のデコピンがハロウィーン用のオレンジ色のカボチャとともに収まった写真を公開した。ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズを２勝無敗、フィリーズとの地区シリーズを３勝１敗、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを４勝無敗で突破。３勝無敗で迎えた１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シ