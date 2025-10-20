「フェニックス・リーグ、西武３−４広島」（１９日、天福球場）広島・新井貴浩監督（４８）が１９日、１６日から行っていた「みやざきフェニックス・リーグ」の視察を終えた。今秋から先発に挑戦している辻大雅投手（２１）と岡本駿投手（２３）や、滝田一希投手（２３）ら若手先発陣の成長に手応えあり。１１月から始まる秋季キャンプ以降も、来季を見据えた競争は続いていく。主な一問一答は以下の通り。◇◇−辻