ドライバーの飛距離は力よりも“ワザ”を使えば誰でも簡単に伸ばせる！ もっと飛ばしたい人も飛ばなくなってしまった人もプロ直伝の飛ばしテクで10ヤード以上アップする打ち方をマスターしよう。 これぞ、プロテク！パワーが逃げずにしっかり溜まる！体をタテに動かし地面反力で飛ばす！ ヒザや股関節を使い前傾姿勢をキープしながら体をタテに動かす インパクト