◇ムロオ関西大学ラグビー第4節近大42―14摂南大（2025年10月19日奈良・天理親里ラグビー場）2試合が行われ、近大は摂南大を42―14で退けて今季2勝目を挙げた。前半を7―14で折り返したが、後半13分に敵陣深くのスクラムで相手の反則を何度も誘い、結果的に認定トライに。以降も4トライを上積みして摂南大を圧倒した。勢いをもたらしたスクラムについて、LO中田主将は「8人全員が自信を持っていた。あの（認定）トライ