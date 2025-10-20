１９日午後７時５５分頃、新発田市豊町の市道で自転車に乗っていた新発田市宮古木の無職高松與一さん（８３）が市内に住む男性会社員（６０）が運転する軽乗用車と衝突しました。この事故で高松さんは市内の病院に運ばれましたが、午後１０時半すぎ、出血性ショックのため死亡しました。現場は信号機のない交差点近くの道路で新発田署が事故の原因を調べています。