サッカーのU―17（17歳以下）女子ワールドカップ（W杯）は19日、モロッコのサレで1次リーグ第1戦が行われ、F組の日本はニュージーランドに3―0で快勝して白星スタートを切った。青木（日テレ東京Vメニーナ）福島（JFAアカデミー福島）らがゴールを決めた。1次リーグは24チームが6組に分かれ、各組2位までと3位の上位4チームが決勝トーナメントに進出。日本は第2、3戦でザンビア、パラグアイと対戦する。（共同）