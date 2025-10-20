【その他の画像・動画等を元記事で観る】木村カエラが、10月31日(金)全国ロードショー 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の主題歌「君の傘」を10月29日に配信限定リリースすることが決定。合わせて、新ビジュアルも公開された。今作はプロデューサーに蔦谷好位置を迎え制作。小さなコンプレックスや不安を抱えていても、全ての自分を受け入れてくれる仲間がいれば一歩ずつ前に進め、どんな気持ちも乗り越えられるーそ