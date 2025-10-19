今期朝ドラヒロインも大好きな「怪談」。日本の怪談で「幽霊」が語られるのと同じくらい、海外でメジャーな恐怖の対象……それは、「ゾンビ」です。なんと、この「ゾンビ」という言葉と概念を日本に持ち込んだのは、小泉八雲だったかもしれないのです。第4回では、本書第3章から、『小泉八雲全集』に登場したゾンビやシーブルックの手記などから、資本主義社会下での“ゾンビ像”の変遷について掘り下げます。（全8回）「ゾンビ」