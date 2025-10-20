2018年にデビュー以降、圧倒的な実力とビジュアル、さらに楽曲制作も行うセルフプロデュース能力でK-POP界で大きな存在感を示してきたi-dle。2019年の日本でのデビュー以来、初となる日本ツアー『2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]』を開催。ここでは初日となる10月4日のさいたまスーパーアリーナでの公演をレポートする。【ソロ写真ギャラリー】2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]日本のアニメファンであることを