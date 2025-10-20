ＮＰＯ法人北海道野球協議会の柳俊之理事長が１９日、膵臓（すいぞう）がんのため亡くなった。７７歳だった。岩見沢市出身で、１９７０年に電電北海道（現ＮＴＴ北海道）に入部。７４年には大昭和製紙北海道の補強選手として都市対抗道勢初Ｖに貢献し、ＭＶＰの「橋戸賞」を受賞した。現役引退後は日本野球連盟の副会長を４年間務めるなど、道内アマチュア野球発展のために尽力した。